İhlas Haber Ajansı

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Buca Belediyesi'nden vatandaşlara 3 bin fidan

Kentteki yeşil varlığını artırmak için projeler üreten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç; vatandaşlara defne, servi ve fıstık çamından oluşan 3 bin fidan dağıttı.

Başkan Erhan Kılıç, daha yeşil bir Buca için yaptıkları çalışmaların süreceğini söyledi.


Buca Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılımıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte defne, servi ve fıstık çamından oluşan toplam 3 bin fidan dağıtıldı.


Sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak için aralıksız olarak farkındalık çalışmaları yürüten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Daha yeşil bir Buca için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada dağıttığımız fidanlar da hemşehrilerimizin bahçelerinde boy vererek yarınlarımıza nefes olacak” diye konuştu.

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