Buca Belediyesine Kılıçdaroğlu'ndan proje sertifikası

Buca Belediyesi, CHP Yerel Yönetimler Birimi ve SODEMSEN tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlayacak Proje Uzmanlığı Eğitimini başarıyla tamamladı. 12 haftalık program sonunda belediye yetkilileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sertifika aldı.

Sürdürülebilir küresel hedefler doğrultusunda kentin yaşam kalitesini artıracak projelere imza atan Buca Belediyesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından onur sertifikası verildi.

Buca Belediyesi, CHP Yerel Yönetimler Birimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) iş birliğiyle Türkiye'nin öncelikli sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler oluşturmak için gerçekleştirilen 12 haftalık Proje Uzmanlığı Eğitimine katıldı. Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunacak örnek ve ilham veren projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programına Buca Belediyesinden Araştırma Geliştirme Müdürlüğü katılım sağladı. Çok sayıda belediyenin katıldığı uzun eğitim maratonunu, Buca Belediyesi eksiksiz katılım sağlayarak başarılı bir şekilde tamamladı.

Eğitim sürecinin ardından CHP Genel Merkezinde sertifika töreni gerçekleştirildi. Buca Belediyesini temsilen Araştırma Geliştirme Müdür Vekili Filiz Basmacı ve Araştırma Geliştirme Müdürlüğünde görevli Dilek Yıldırım, başarılı eğitim sürecinden dolayı sertifika almaya hak kazandı. Basmacı ve Yıldırım'a sertifikasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vererek tebrik etti.