Buca Belediyesinin 8 merkezinde 32 farklı kurs

Sanattan spora, el sanatlarından dil kursuna kadar 32 farklı alanda hizmet verecek çocuk ve yetişkin kursları için 25 Haziran 2021 tarihine kadar başvurular alınacak.

Buca Belediyesi hobi ve meslek edindirme kursları, yaz dönemiyle birlikte kapılarını açıyor. Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle açılacak çocuk ve yetişkin kursları, korona virüsü tedbirlerine uygun olarak eğitime başlayacak.

32 farklı hobi ve meslek edindirme kursu

Kapasitesi artırılan kurslar, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı verilecek. Çocuklar için kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik satranç, resim, drama, halk oyunları, ritim, keman, İngilizce, gitar, bağlama, piyano kursları verilecek. Yetişkinler için ise aşçılıktan nakşa, kuaförlükten el sanatlarına, işaret dilinden pilatese kadar toplam 32 farklı alanda hobi ve meslek edindirme kursu, başvuru talebine göre açılacak.

8 merkez hizmet verecek

Kurslar, Mevlana Sanat Atölyesi, Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, Ceren Özdemir Semt Merkezi, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (Pembe Köşk), Evka -1 Semt Evi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Kadın Aktivite Merkezi olmak üzere 8 farklı merkezde hizmet verecek.

25 Haziran 2021 tarihine kadar başvuruların alınacağı kurslarla ilgili bilgi, Buca Belediyesinin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyuruldu. Kurslara başvurmak isteyen vatandaşlar, ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan fotokopileriyle merkezlere şahsen giderek başvuru yapabilecek. Başvurularla ilgili tüm detaylı bilgiye 0232 439 10 10 (Dahili 1999) telefon numarası üzerinden ulaşılabilecek.