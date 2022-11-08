Buca Belediyesinin farkındalık sağlayan ortaklığı: CIPPS

Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya CIPPS Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. İlhami Alkan Olsson ve Lund Üniversitesi Çevre ve İklim Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Johanna Alkan Olsson başkanlığında yurt içinden ve yurt dışından pek çok ekip elemanı katıldı. Başkanı Kılıç, CIPPS programı dahilinde yapılan “Düşük Emisyonlu ve İklim Dirençli Şehirler İçin Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi”nde katılımcı olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Kılıç, projenin gerçekleşmesinde 9 ay boyunca süren yoğun çabalarından dolayı Prof. Canan Madran, Filiz Basmacı, Candaş Balta, Ali Kemal Çınar ve Arzu Külahçıoğlu Altıngöz' e teşekkür ederek konuşmasına başladı.

"Parklarda kendi elektriğimizi üreteceğiz"

Daha yeşil bir gelecek için kişi başına düşen yeşil alanı artırmaya çalıştıklarını belirten Kılıç, parklarda klasik sulama yönteminden vazgeçip damlama sulama yöntemini hayata geçirdiklerini belirtti. Kılıç, “Önümüzdeki dönem için parklarda kendi enerjimizi üretmeyi planlıyoruz, parklarımızın yüzde 80'inde bu çalışmaları hayata geçirebilecek durumdayız. Öte yandan parklarımızı kendi seramızda yetişen bitkilerimizle süslüyoruz. Bilim Sanat Merkezimizde dünya çapında başarılara imza attık. Merkezimizdeki öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönüyor. Çiftçilerimizi destekleyen projelerimiz var. Çiftçilerimize tarım arazisinden tarım yapılarak para kazanabileceğini göstermek istiyoruz. Kendilerine tohum desteği verdiğimiz gibi ekim dikimde de destek olduk. Ayrıca onlara fiyat alım garantisi verdik” diye konuştu.

Yeşil Bina Projesi

2021 yılında başlayan işbirliği neticesinde İzmir'de yer alan diğer belediyelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Kılıç, projede yer alan yeni Buca Belediyesi ekip üyelerinin programa kabulü için de CIPPS yönetimine teşekkür etti. Projede Buca Belediyesinden katılan yeni isimler şöyle olacak: Buca Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Berk Hızlıateş, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü personelleri Yasemin Güzelkaya ve BeyzaKuşoğlu, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli Hande Taylan. Yeni dönem çalışmalarının proje konusu ise “Yeşil Bina Projesi” olarak belirlendi.