Buca Belediyesinin YKS tercih günleri başladı

YKS sürecinde tercih dönemine giren öğrenciler, 13 Ağustos'a kadar Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezinde rehberlik hizmeti alabilecek.

Korona virüsü döneminde gençleri sınav süreçlerinde yalnız bırakmayan Buca Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tercih aşamasına gelen gençlere kucak açtı.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Bucalı gençlerin doğru tercih yapabilmesi için Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nin kapıları açıldı. 13 Ağustos'a kadar devam edecek Üniversite Tercih Günleri'nde, öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi.

Uzman eğitmenler, gençlerin gelecek planı doğrultusunda kazandıkları puanları en doğru şekilde değerlendirebilmeleri için yönlendirme yaptı. Salgın koşulları nedeniyle randevulu olarak hizmet veren merkezden danışmanlık almak isteyen öğrenciler, 0232 439 10 10 telefonu üzerinden 3535 – 3536 dahili numaraları arayarak 10.30 – 17.30 saatleri arasında iletişim kurabilecek.