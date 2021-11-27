Buca IMSEF'in şampiyonları belli oldu

Buca'nın bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Buca IMSEF (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Bilim ve Sanat Fuarında proje ödülleri sahiplerini buldu.

Bilimsel araştırma ve sanat ruhunu dünyaya yaymak amacıyla gerçekleştirilen Buca IMSEF'in ödül töreni çevrim içi olarak gerçekleşti. Törende konuşmasını İngilizce olarak yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca IMSEF'e katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, “Hepimiz gerek içinde bulunduğumuz korona virüsle mücadele döneminde gerekse küresel çapta yaşanan iklim krizi sebebiyle bilimsel üretimin önemini çok iyi kavradık. Sizlerin sayesinde yaşadığımız dünyanın geleceğine dair umutlarımız bir kez daha arttı. Hepinizin gelecekte insanlık için önemli çalışmalarda bulunacağınıza dair büyük bir inançla dolduk. İyi ki sizin gibi pırıl pırıl gençleri tanıdık ve Bucamızda ağırladık” dedi.

Çocuk ve gençlerin geleceğine yapacakları en büyük yatırımın bilim ve sanat projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Buca Belediyesi olarak bilim üssümüz olarak adlandırdığımız Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezimizde yetişen gençlerimize gelecek yaşamlarında ihtiyaçları olacak tüm donanımı katma çabasındayız. Merkezimizle Bucalı çocuk ve gençlerimizin gelecekteki iş hayatlarındaki başarı zeminini bugünden oluşturmanın yanı sıra onları nitelikli bireyler olarak modern toplum hayatına kazandırmak gibi bir sorumluluğu da üstleniyoruz. Kısacası bugün olduğu gibi bundan sonra da kentimizdeki öğrencilerimizi ve projelerini desteklemeye devam edecek, Buca IMSEF'in de geleneksel hale gelmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Buca IMSEF 2021'de fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano olmak üzere toplam 6 kategoride 27 ülkeden 167 proje yarıştı. Fizik kategorisinde birincilik ödülünü İzmir'den Eren Çömezoğlu, İstanbul'dan Hüseyin Yağız Devre, Birleşik Arap Emirliklerinden Mizna Mohammed Almansoori, Elyazeya Mohammed Almansoori, Rusya'dan Aleksandr Struchkov, Balıkesir'den Yiğit Zobu, Uygar Korkmaz ve Endonezya'dan Brian Alvarico Anwar, Dilan Cyrilo Anwar paylaştı.

Kimya kategorisinde birincilik ödülü, Balıkesir'den Ceylin Afacan, Enes Kahraman, Bursa'dan Timuçin Topçu, Sırbistan'dan Mara Raickovic, Giresun'dan Sena Ocak, Tekirdağ'dan Sena Özcan, Yusuf Alper Dırak ve İran'dan Amirali Safari'ya gitti.

Biyoloji kategorisinde birinciliği Tayvan'dan Yang Tzu-Hsuan, Meksika'dan Ameyallı Flores, Andre Vazaquez, Giresun'dan Müşerref Şeyma Şahin, İstanbul'dan Kayra Koray Yılmaz, Sırbistan'dan Iva Minic, Azerbaycan'dan Ramziyya Akhundova, Turkan Demirli, Aytaj Aslanlı ve İran'dan Artin Radmatin elde etti.

Enerji-mühendislik kategorisinde birinciler, Romanya'dan Stan Brianna Alexandra, Sakarya'dan Hatice Kübra Eroğlu, İremsu Aşlakçı, Tayvan'dan Hong Hao-Xiang, Hong Chia-Tse, Ukrayna'dan Yurii Sahaidak, Konya'dan Muhammet Tahir Büyükhelvacıgil, Sacit Büyükhelvacıgil, İzmir'den Zeren Kaynak, Efe Afyonlu oldu.

Matematik-bilgisayar kategorisinde ise birinciliği İzmir'den Mehmet Akif Karakaş, Taylan Yalçın, Meksika'dan Myrahis Yurizahan Sanluis Cerezo, Güney Afrika'dan Kutlwano Tshatiwa, Ukrayna'dan Illia Nazarenko, Balıkesir'den Begüm Atay, Ukrayna'dan Zakhar Pysarevskyi, Tokat'tan Abdülhakim Kökçü, Furkan Çolak paylaştı.

Müzik-piyano kategorisinde de birincilik ödülünü Rusya'dan Arina Gerasimova ve İzmir'den Duru İbişağaoğlu kazandı.