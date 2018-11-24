Buca kadına şiddete karşı tek ses oldu

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi'nin düzenlediği kadın zincirinde kadın erkek, genç yaşlı şiddete karşı tüm vatandaşlar siyah eldivenlerini takarak “Şiddet İnsanlık Suçudur”, “Öldüren Sevgi İstemiyoruz” sloganları ve dövizleriyle Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi'ne yürüdü.

Kadına Şiddete Hayır etkinliği için 7'den 70'e tüm Bucalılar Forbes Caddesi girişinde buluşarak kadın zinciri oluşturdu. Zincire Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın eşi Ahu Piriştina, Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar, Sanatçı Mikrop Hikmet, Buca Kent Konseyi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Siyah eldivenlerini takarak kadın marşları eşliğinde, “Dünya Yerinden Oynar, Kadınlar Özgür Olsa”, “Kadınlar Yürüyor, Mücadele Büyüyor”, “Şiddet İnsanlık Suçudur”, “Susma Dur De”, “Yaşasın Kadın Dayanışması”, “Öldüren Sevgi İstemiyoruz” sloganları atan vatandaşlar Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'ne yürüdü. Burada düzenlenen etkinlik için “çocuk gelin” ve “şiddet gören kadın” temalı heykeller merkezin bahçesine yerleştirildi.

“Kadına Şiddete Hayır”

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın da katıldığı etkinlikte, Başkan Piriştina ve sanatçıların hazırladığı “Kadına Şiddete Hayır” videosunun gösterimi yapıldı. Burada konuşan Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar, “2018 Ocak ayından bugüne 285 kadın öldürüldü. Her geçen gün ‘daha çok kadın öldürüldü' demek istemiyoruz. Demeliyiz ki kadına yönelik şiddeti bu yıl azalttık” derken, Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Melike Uğur Aktan ise kadına yönelik şiddetin, her alanda başlatılan mücadeleye rağmen tüm dünyada bütün acımasızlığıyla sürdüğünü dile getirdi.

Daha sonra, Başkan Levent Piriştina, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi danışanlarıyla birlikte sahne aldı. Tamamı siyah giysilerle sahne alan danışanlar, bugüne kadar çeşitli nedenlerle şiddet kurbanı olan kadınların sesi olurken, Buca Belediye Başkanı Piriştina da sahnede kadınlarla birlikte “Biz adam olduğumuzda kadınlar ölmeyecek” diye haykırdı.