Buca meclisi, cezaevi için tek yürek

Buca Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında, Buca Cezaevi'nin kaldırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Buca Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis gündemine, Buca Cezaevi'nin kaldırılması ve Buca'ya nefes alacak bir alan kazandırılması konusu damga vurdu. Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partiler, örnek bir birliktelik sergileyerek, "Taşın altına elimizi değil gövdemizi koymalıyız" yaklaşımıyla cezaevinin kaldırılması için seferber olunması gerektiğini savunurken, Başkan Erhan Kılıç, konuyu sürekli olarak gündemde tutacaklarını vurguladı.

Meclisin dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Parti Meclis Üyesi Ziya Aksu'nun, "Cezaevinin kaldırılması için her türlü işbirliğine hazırız" sözleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Kılıç, konuşmasına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın Buca Cezaevi'nin kaldırılmasına ilişkin çabalarına teşekkür etti.

Bu konunun; ancak birlikte aşılabileceğini vurgulayan Kılıç, “Buca Cezaevi konusu, Buca'mızın kanayan yarasıdır. 21'inci yüzyıla gerçekten yakışmayan E tipi cezaevlerinin son kalanlarından bir tanesi. Bu kitlenin bir an önce buradan kaldırılması gerekiyor. Buca'nın nefes alır hale gelmesi en büyük temennimiz. Bu konuyla ilgili hem bizim seçim çalışmamızda hem de Adalet ve Kalkınma Partili adayın seçim çalışmalarındaki ortak noktamız Buca Cezaeviydi. Biz her zaman bu konuya şöyle yaklaşıyoruz; vatandaşa hizmetin siyaseti olmaz. Siyaset güdüsü her zaman hizmeti ikinci plana bırakır. Biz bütün siyasi sahipleri bir kenara atıp, bütün siyasi sahipleri reddedip Buca Belediye'sinden bir fikir birliği çıkması düşüncesindeyiz. Buradaki bütün meclis üyelerimizin de bu görüşte olduğu düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

“Buca'ya çakılacak her çivi için müteşekkir olacağız”

Diğer siyasilere de çağrı yapan Kılıç, “Bu konuyla ilgili; farkındalık oluşturmak isteyen, mücadele veren, bu konuyu gündeme taşıyan, konuyu bakanlık nezdinde, hükümet nezdinde bu konunun takipçisi olacağını ifade eden İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'ya ben de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Buca'ya çakılacak bir çivi dahi müteşekkir olacağız. Bundan sonra da Buca'ya katkı sağlayacak tüm milletvekilleri, bakan ve bürokratlara teşekkür ediyorum" dedi.

“Ben yaptım demem”

Cezaevinin kaldırılma konusunun belediyeler yetkisinde olmayacağını yineleyen Başkan Kılıç, “Ben bu konuyla ilgili kesinlikle siyasal rant beklemiyorum. Ben yapamam zaten, bu benim görevim değil. Bunu yapacak merci bellidir. Cezaevi kaldırılırsa yine oradan kaldırılmıştır. Biz burada bunu da kaldırdık demeyiz; çünkü bizim görev alanımızda değil. Görev alanımızda olmayan bir şeyi de ben yaptım demem. Yeter ki Buca bu dertten kurtulsun. Gelin hep birlikte isterseniz komisyon kuralım, isterseniz Meclis'e gidelim. Hep birlikte gereken mücadeleyi verelim, bunu yapan biz olalım, Buca meclisi olsun” ifadelerini kullandı.