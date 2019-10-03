Buca meclisinde hipodrom gündemi; “Gideri çok geliri yok”

Buca Belediyesinin 2020 bütçesinin görüşüldüğü ekim ayı meclisinin ikinci oturumunda, Şirinyer Hipodromu'nun gelirleri gündeme geldi. "Buca Belediyesinin 2003 yılına kadar gelirlerin tamamını almasına karşın, şu an sadece yüzde 20'lik pay almasına" tepki gösterilirken Başkan Kılıç siyasilere çağrı yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yönetiminde toplanan meclis oturumunun dilek temenniler bölümünde, gündem Şirinyer Hipodromu oldu. CHP Meclis Üyesi Fikret Aktaş, Türkiye Jokey Kulübü'ne ait İzmir Şirinyer Hipodromu'nun tüm yükünün Buca Belediyesinin omuzlarında olmasına rağmen belediyenin gelir kalemine etki etmediğini savundu. Başkan Kılıç da, "Burada yapılacak şey belli; siyasi parti ayrımı gözetmeden mecliste bununla ilgili görüşmelere beraber gideceğiz" dedi.

"Buca Belediyesi bir mağduriyet yaşıyor"

Türkiye Jokey Kulübü'ne ait İzmir Şirinyer Hipodromu'nun tüm yükünün Buca Belediyesinin omuzlarında olmasına rağmen belediyenin gelir kalemine etki etmediğini savunan CHP Meclis Üyesi Fikret Aktaş, “Koşu gelirleri 2003'e kadar belediyemiz tarafından alındı. 2003 yılına kadar Buca Belediyesinin gelirleri, 3'te 1 oranında daha fazlaydı. Bir yasal düzenlemeyle eğlence vergisi adıyla gelen bu gelirlerden Buca mahrum oldu. Bu konu dava konusu olsa da burada siyasi bir karar var. Buca Belediyesi bir mağduriyet yaşıyor. Buca Cezaevi'nde gösterilen muhalefet ve yerel idare işbirliğinin burada da olması lazım. Bu bir hakkaniyetsizlik. Koşu gelirlerinin bütün ceremesini Buca çekiyor, ama gelirlerini alamıyor” diye konuştu.

"Siyasi ayrım gözetmeksizin beraber gideceğiz"

Süreçle ilgili bilgi veren Başkan Kılıç, “Buca'daki hipodrom gelirlerinin sadece yüzde 20'sini Buca Belediyesi olarak alabiliyoruz. Yüzde 50'si İzmir Büyükşehir Belediyesine, geri kalan yüzde 30'u ise diğer ilçe belediyelerine eğlence vergisi olarak dağıtılıyor. 2003 yılında açılan davanın ardından gelirler eşit olarak dağıtılmaya başlandı. Sonrasında Danıştay'ın lehimize verdiği bir karara karşın 2009 yılında Büyükşehir Belediye Yasası'na eklenen bir maddeyle şu anki haline getiriliyor. Bundan sonra bizim yapacağımız siyasi mücadele olacak. Yapılan yasa değişikliğiyle önümüz kesilmiş oldu. Hipodrom gelirleri Buca'mıza gelse bizim için çok ciddi anlamda bir gelir olacak. Buradaki gelirlerimizi yıllık 35-40 milyon TL artırmış olacak ama burada yapılacak şey belli; siyasi parti ayrımı gözetmeden mecliste bununla ilgili görüşmelere beraber gideceğiz. Hep beraber hakkımızı gidip Ankara'da almak için mücadelemizi vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Tüm dezavantajları Bucalı ve Buca Belediyesi çekiyor"

Hipodrom gelirlerinin yeniden Buca Belediyesine verilmesi için siyasilere çağrı yapan Kılıç, “Hipodromun temizliğini biz yapıyoruz, trafik yükünü biz çekiyoruz, haralar burada. Hipodromun Buca'da olmasından dolayı tüm dezavantajları Bucalı ve Buca Belediyesi çekiyor. Hipodromun bizde olması ayrıca bir gurur meselesi ama karşılığını alamadıktan sonra Buca halkı da muzdarip. Bu konuda Buca Belediye Meclisi olarak siyasilerden destek istiyoruz” dedi.

Buca Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda, belediyenin 2020 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı.