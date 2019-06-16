Buca Sanat Kursları Şenliği

Buca Belediyesinin açtığı kurslarda eğitim alarak sanat hayatlarına ilk adımlarını atan yüzlerce kursiyer, ilk performanslarını Buca Belediyesi Sanat Kursları Şenliği'nde ortaya koydu. 5 gün süren sanat şenliğinde baleden tiyatroya, halk müziğinden halk oyunlarına uzanan geniş bir yelpazede muhteşem performans sergileyen kursiyerler Bucalılara keyifli akşamlar yaşattı.

Her yıl başlattığı kurs projeleriyle binlerce yetişkin ve çocuğun gelişimine katkı koyan Buca Belediyesi, hobi, sanat ve meslek kurslarında başarılı bir dönemi geride bıraktı. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, 2018-2019 sezonu boyunca, yetişkinler için 40, 7-14 yaş arası çocuklar için de 13 ayrı branşta ücretsiz kursta eğitim faaliyeti vererek aynı zamanda meslek edinmeye de aracı olan Buca Belediyesi, sanat kurslarında eğitim alan 540 öğrencisini Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği sanat şenliğiyle mezun etti.

Evka-1 ve Çamlıkule Semtevleri ile Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen kurslarla yeteneklerini keşfeden Bucalılar, yıl boyunca geliştirdikleri yeteneklerini Sanat Kursları Şenliği'nde sergiledi. Baleden halk müziğine, kemandan resme kadar birçok dalda eğitim alan 540 kursiyerin sahne alıp, eserlerini sergilediği şenlikte birbirinden renkli gösteri ve performanslar ortaya kondu. Kursiyerler 5 gün boyunca ortaya koydukları performanslarıyla Bucalıların gecelerine renk katıp, sanata doyurdu. Kursiyerler, sahneledikleri performansların ardından dakikalarca ayakta alkışlanırken, mezuniyet belgeleriyle gururlandı.