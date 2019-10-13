Buca sokaklarında kilit parka mesaisi

Kenti çağdaş modern kimliğine kavuşturmak için yoğun mesai harcayan Buca Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarda yatırım gerçekleştirmeye devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın icraat müdürlükleriyle sahada gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Buca sokaklarında yenileme çalışmaları başlattı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlama doğrultusunda önceliği dezavantajlı mahallelere vererek asfalt serme, yama, taş parke ve kaldırım çalışmaları başlattı. Gediz ve Ova bölgesi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında yürütülen çalışmalar kapsamında günde ortalama 5 farklı mahallede kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

2019 sonuna kadar tüm mahallelerde kilit parke çalışması

Yol ve sokaklardaki kilit parke çalışmalarının yanı sıra kaldırımlar çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilit parke çalışmaları, asfalt yapımına elverişli olmayan, aşırı eğimli bölgelerde araçların ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırarak kaymaları önleyecek. Çalışmalar, yapılan planlamalar doğrultusunda sürdürülmeye devam edecek. 2019 sonuna kadar Buca'nın bütün mahallelerinde kilit parke çalışmaları gerçekleştirilecek.