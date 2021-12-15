Buca trafiği için ortak akıl

İzmir Buca'da yaşanan trafik yoğunluğunun ortadan kaldırması adına planlanan projeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi tarafından masaya yatırıldı. Kent için önerilen projeler, A'dan Z'ye tüm detaylarıyla görüşülerek uygulama için görüş alışverişi yapıldı.

Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları ve bürokratların katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda, Buca Belediyesi tarafından hazırlanan ve Buca'nın ana ve ara arterlerinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar ile ilgili projenin sunumu yapıldı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tek yön gibi yeni uygulamaların bir öneri niteliği taşıdığını belirterek, uygulama hayata geçerse vatandaşların trafikte kaybettiği sürenin en az 15 dakika azalabileceğini söyledi. Daha sonra trafikte harcanan sürenin kısaltılmasının yanı sıra bisiklet yollarının oluşturulması, otopark alanlarının artırılması gibi hedeflenen projelerin uygulama aşaması için fikir alışverişi yapıldı.