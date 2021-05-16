Buca yollarında temizlik seferberliği

Ekipler, caddeleri yıkayarak tamamen temizledi.

Buca Belediyesi, caddelerde dezenfeksiyon çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan çalışma kapsamında, Buca'nın ana arterleri korona virüsü salgınına karşı temizlendi. Ekipler ana arterler üzerinde 25 kişilik ekiple geceden sabaha aralıksız temizlik çalışması yaptı. Personel, fırçalarla yolları temizledikten sonra suyla duruladı. İlk olarak Üçkuyular Meydan üzerinden Özmen Caddesi, Çevik Bir Meydanı ve Uğur Mumcu Caddesi'nde başlatılan dezenfekte çalışmasının, tam kapanmanın son gününde de Buca'nın caddelerinde devam edeceği ifade edildi.