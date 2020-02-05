Buca zabıtasından ‘korku filmi' gibi dönerci baskını

Tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etlerden yapılan dönerleri gören yetkililer, korkunç manzara karşısında şoke oldu. Yaptırımların artırılması için çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise, “İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” dedi.

Halk sağlığının korunması için denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, merdiven vatandaşın sağlığıyla oynayan merdiven altı bir işletmeye baskın yaptı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Seyhan Mahallesinin sanayi işletmelerinin olduğu bölümdeki bir imalathane, mercek altına alındı. Depo görünümünde imalathaneye ani baskın yapan ekipler, dükkan içerisinde kaçak tavuk döner imalatı gerçekleştiğini gördü. Üretim faaliyetine anında müdahale eden ekipler, gördükleri görüntü karşısında şoke oldu.

Korku filmi gibi imalathane

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin, çeşitli markalardan tedarik ettiği tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdikleri tespit edildi. Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgahlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, küflenmiş kıyma makinesi, kir tutmuş soğuk hava depoları, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.

3 ton et imha edildi

Zabıta ekipleri, tespit işleminin ardından Buca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini olay yerine çağırdı. Yetkililerin yaptığı denetim sonucunda depoda insan sağlığını tehlikeye atacak toplamda 3 bin 100 kilogram et, imha için kayıt altına alındı. Etler tartıldıktan sonra çevreye bakteri saçma riskini önlemek için olay yerine gelen temizlik işleri ekibinin aracıyla alınarak imha edilirken ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gıda terörüne karşı yaptırımlar arttırılmalı

Çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, suçlulara yaptırımların ve cezaların arttırılması için çağrı yaptı. Kılıç, “Ekiplerimiz, gece gündüz demeden insan sağlığına tehdit oluşturacak tüm unsurlara müdahale etmeye devam ediyor. Buca'da şimdiye kadar çok fazla sözde işletmeye anında müdahale ettik. Biz ceza kessek de görülüyor ki yaptırımların daha caydırıcı olması lazım. Çünkü burada bu sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastetmektedir. Bu bir gıda terörüdür. İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” diye konuştu.