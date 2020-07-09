Buca zabıtasından Ova bölgesine güçlü takviye

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki olaylara daha hızlı müdahale edebilmek ve denetimleri sıklaştırmak için amirliklerinin sayısını 4'e çıkardı. Yeni ekip ve araçlarla güçlendirilerek Ova Pazaryerinde hizmete açılan Göksu Zabıta Amirliği, Ova ve Gediz bölgesinde hizmet verecek.

Buca Belediyesi, denetim ağını güçlendirdi. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vaka ve kural ihlallerine müdahale edebilmek için 4'üncü zabıta amirliğini hizmete açtı. Buca Zabıta Amirliği, Şirinyer Zabıta Amirliği ve Evka-1 Zabıta Amirliğine ek olarak şimdi de Göksu Zabıta Amirliği kullanıma açıldı. Ova Pazaryeri içinde açılan amirlik ekipleri Gediz ve Ova bölgesinde hizmet verecek. Personel ve araçlarla güçlendirilen amirlikle ekipler, özellikle yaz dönemiyle birlikte artan işportalardan hijyen denetimine, kaldırım işgalinden pazaryerine kadar birçok alanda denetimlerini artıracak, vatandaşlardan gelen ihbarlara artık daha hızlı müdahale edebilecek.