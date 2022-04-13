Buca'da 1 yılda 4 bin 412 litre atık yağ toplandı

5 litre ve üzeri atık yağ getiren vatandaşlara bulaşık deterjanı hediye edilirken, toplanan atık yağlar ise geri dönüşüme kazandırıldı.

Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle, evlerde kullanılan bitkisel yağ atıkların lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık oluşturuldu. Proje ile vatandaşlara çevre bilinci aşılanırken, geri dönüşüm sayesinde ekonomiye de katkı sağlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği çalışma çerçevesinde son bir yılda 4 bin 412 litre atık yağ toplandı. Proje çerçevesinde 5 litre ve üzeri atık yağ getiren vatandaşlara, bulaşık deterjanı hediye edildi. Daha temiz bir çevre için atık yağlarını biriktirmeye başlayan vatandaşlar, biriktirdikleri yağları bulundukları mahalle muhtarlıklarına verirken, atık yağ miktarı 5 litre ve üzerinde ise 0232 999 1 234 numaralı Alo Atık Hattını arayarak adreslerinden de teslim etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalıların atık yağ projesine gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını, çevreci projelerine devam edeceklerini söyledi.