Buca'da 10 bin çocuk doğayla kucaklaşıyor

İzmir'de, kentin simgesi olmasına rağmen yıllar içinde unutulmaya yüz tutan üzümü kurduğu bağlarla yeniden canlandıran Buca Belediyesi, ilçedeki çocukları bu bağlarda doğayla buluşturuyor. Projeyle, 10 bin çocuğun doğayla buluşturulmasının planlandığı belirtildi.

Şehir hayatı her geçen gün çocukları doğadan uzaklaştırırken, Buca Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların doya doya toprakla oynaması; tarımı, üretimi öğrenmesi için geliştirdiği, "Tohumdan Fideye Tarım Eğitimi" projesini sürdürüyor. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kaynaklar'daki üzüm bağları içindeki Bağ Evi'nde verilen eğitimlerde küçük öğrenciler, toprakla tanıştırılıp tarımsal üretimin aşamalarını ve bağ kültürünü öğreniyor.

Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenen eğitimler iki aşamalı gerçekleştiriliyor. İlk aşamada Buca Belediyesi'nin ziraat mühendislerinden teorik eğitim alan çocuklar, daha sonra gübreyle harmanladıkları toprağı sebze ve meyve dikmeye hazır hale getiriyor. Ardından küçükler, üzüm bağları arasında kendileri için oluşturulan özel stantta büyük bir özen ve sevgiyle bitkilerini toprağa karıştırıyor. Daha sonra bitkilerine can suyu veren çocuklar, fideleri evlerine götürerek yaşadıkları mutluluğu aileleriyle paylaşıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar ilçede yaşayan 4 bin 500 çocuğa eğitim verilirken, Buca Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın "Buca'da tırnaklarına toprak kaçmamış çocuk kalmayacak" hayalini gerçeğe dönüştürerek, 10 bin çocuğu doğayla buluşturmayı hedefliyor.