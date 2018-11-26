Buca'da 3 boyutlu rölyef resim

Bucalıların ihtiyaçları doğrultusunda, çağdaş-toplumcu belediyeciliğe örnek çok sayıda projeye imza atan Buca Belediyesi, Yenigün Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Bucalı kadınların hayatında anlamlı dokunuşlar yapıyor. Spordan eğitime, müzikten sanata kadar birçok dalda kurslar düzenleyen Merkez, 3 boyutlu kağıt rölyef resim kursuyla dikkat çekiyor.

Pek de bilinmeyen bir sanat olan, özel hazırlanan onlarca kat modelin özel teknikler ve uzun uğraşlarla bir araya getirilmesiyle oluşturulan 3 boyutlu rölyef resimler görenleri ihtişamıyla büyülüyor. Yepyeni meziyetler edinmek için 3 boyutlu rölyef resim kursuna katılan Bucalı kadınlar birbirinden şık ve dikkat çekici eserler ortaya koyuyor. Kimisi için yeteneklerini keşfetme, kimileri için becerilerini geliştirme, kimileri içinse boş zamanlarını değerlendirme alanı olan kurs, aynı zamanda birer terapi merkezi görevi görüyor.

Bu özel resim tekniğini öğrenmek için haftada 4 gün, 09.00- 16.00 saatleri arasında 280 süren eğitime katılan Bucalı kadınlar, dört duvar arasından kurtulup sosyalleşmenin de mutluluğunu yaşarken, “bizim için terapi gibi” dedikleri kurs sayesinde öğrendiklerini uyguladıkları resimleri değerlendirerek aile bütçelerine de katkı sağlıyor.