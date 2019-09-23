Buca'da 8. Uluslararası Balkan Festivali heyecanı

İzmir'in Buca ilçesinde, belediye tarafından Rumeli ve Balkan kültürünü yaşatmak için bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Balkan Festivali coşkuyla gerçekleştirildi.

Bu yıl hayatını kaybeden eski bakanlardan Işıl Saygın adına gerçekleştirilen Uluslararası Balkan Festivali, ikinci gününde renkli gösterilere sahne oldu. Festivalin ikinci günü, Balkan mutfağının yemekleri sergilenerek Balkan Yemek Yarışması ile başladı. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED)'na bağlı, alanında uzman şeflerden oluşan jüri üyeleri; hamur işi, etli yemek ve tatlı olmak üzere üç kategoride yemekleri tattı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada; Nurgül Akkuş, Feride Altan ve Nurgül Altan birinci oldu. Birinci olan yarışmacılara plâket ve altın takdim edildi. Yemek yarışmasının ardından halk oyunları topluluğu, Düşler Atölyesi, Eğitim İş'e bağlı öğretmenler ve zeybek topluluğu dans gösterilerini gerçekleştirdi. Müzik performansında ise ilk olarak sahneye, izleyenleri eğlencenin doruklarına çıkaran Sakoband grubu çıktı. Sakoband ile keyifli anlar yaşayan Balkan göçmenleri, müzik grubuna konserin sonuna kadar halaylarla eşlik etti. Sakoband'e sahnede danslarıyla eşlik eden Düşler Atölyesi mankenleri ise Balkan yöresine ait yöresel kıyafetleri defileyle izleyicilere sundu. Her kıyafetin Balkan kültüründeki anlamı ve dikiliş öyküsünü anlatan mankenler, defilenin ardından Balkan düğünlerinde gerçekleştirilen kına gecesini canlandırdı.

Festivalin finali ise ünlü Balkan sanatçı Suzana Gavazova ile gerçekleşti. Gavazova ile heyecanın arttığı festivalde, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da Balkan halayıyla eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Gavazova da, şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçının şarkıları eşliğinde çekilen göçmen halayına Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da katıldı. El ele kardeşlik duygularının yükseldiği halay ve konserin ardından Suzana Gavazova'ya teşekkür plâketini Başkan Kılıç verdi.