Buca'da 9 Eylül'e Yaşar'la final

Türk pop müziği sanatçısı Yaşar, 9 Eylül kutlamaları kapsamında İzmir'in Buca ilçesinde unutulmaz bir konser verdi. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle sosyal medyadan canlı yayınlanan konsere, Bucalılar yoğun ilgi gösterdi.

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 98'inci yılı kutlamaları, Buca'da unutulmaz Yaşar konseriyle tamamlandı. Sabah saatlerinde Buca sokaklarında kurtuluş coşkusunu renkli Vosvos'lar, bayraklar ve marşlarla tüm hemşehrilere yaşatan Buca Belediyesi, Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Yaşar ile evlere konuk oldu.

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konser, korona virüsü tedbirleri nedeniyle belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirildi.

Orkestrası eşliğinde sahne alan Yaşar, 1990'lardan günümüze unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Sosyal medya üzerinden izleyenlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, vatandaşlar evlerinde keyifli dakikalar yaşadı. Konserin ardından Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Yaşar'a Buca'nın sembolü üzüm plaketi ve çiçek takdim etti. Gösterdiği performanstan dolayı Yaşar'a teşekkür eden Başkan Kılıç, pandemi sonrasında tüm Bucalılarla birlikte düzenleyecekleri konserlerde buluşmak istediklerini ifade etti.