Buca'da arac?s?z halk pazar?

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi i? birli?iyle gelenekselle?en ?retici Pazar?nda Buca'n?n k?yleri ba?ta olmak ?zere ?zmir'in d?rt bir yan?ndan gelen ?reticiler, organik ?r?nlerini Bucal?larla bulu?turdu. Yo?un ilgi g?sterilen etkinlikten ?retici de t?ketici de mutlu ayr?ld?.

K?rsal b?lgeleri ba?ta olmak ?zere tar?msal ?retimi ve yerel kalk?nmay? planlayarak ?al??malar?n? s?rd?ren Buca Belediyesi, ?zmir'in d?rt bir yan?ndan ?reticileri halkla bulu?turdu. Yerli Mal? Haftas? ve D?nya Kooperatif?ilik G?n? kapsam?nda Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi i? birli?iyle bu y?l 5. kez organize edilen ?retici Pazar?, belediye hizmet binas? ?n?nde ger?ekle?tirildi.

Etkinli?in a??l?? konu?mas?nda s?zlerine T?rkiye'deki tar?m alanlar?ndaki azalmaya dikkat ?ekerek ba?layan Buca Kent Konseyi Ba?kan? M?r?vet Balc?lar, ?Ge?mi?te tar?m ?lkesi olan T?rkiye'de art?k temel g?dalar? da ithal eder duruma geldik. Oysa son derece verimli topraklar?n ?zerindeyiz. Tar?m politikalar?m?z nedeniyle ?ift?imiz topra??n? ekemez, dikemez, ???temez noktaya getirilmi?tir. Bunlar? a?abiliriz. ?retici pazarlar?yla birlikte hem ?ift?ilerimizin ?retimini de?erlendirmek, hem de t?keticilerin arac? olmaks?z?n ?r?nlere ula??m?n? sa?layabiliriz? diye konu?tu.

Her y?lsonunda gelenekselle?en etkinli?e bu y?l da Bucal?lar yo?un ilgi g?sterdi. Buca'n?n k?yleri Do?anc?lar, Kaynaklar, Belenba??, Karacaa?a?, K?r?klar ba?ta olmak ?zere ?zmir'in il?elerinden ?ok say?da kooperatif ve ?retici ?r?nlerini do?rudan halka sunma f?rsat? buldu.

Stantlarda el eme?i tasar?m ?r?nlerden k?y tavu?una, re?elden sal?aya, ?evketi bostandan bal ve pekmeze, bakliyattan Ege lezzetlerine kadar bu topraklar?n eme?iyle ?retilen organik ?r?nler vatanda??n g?r?c?s?ne ??kt?. G?n boyu al??veri?in s?rd??? etkinlikten ?reticiler de t?keticiler de mutlu olarak ayr?ld?.