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Buca'da Arapça tabela operasyonu

Arapça yazılı tabelaların Türkçeleştirilmesi için Buca Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

Ova bölgesi başta olmak üzere Arapça yazılı tabelalara müdahale edilerek değiştirildi.



Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Arapça tabelalar için denetim başlattı. Denetim, İçişleri Bakanlığının “Ülkemizdeki Yabancılar ve Alınacak Tedbirler” başlıklı talimatı doğrultusunda işletmelerin tabelalarının düzenlenmesi üzerine başlatıldı.



Ova bölgesinde yoğun çalışma


İş yeri kurum ve kuruluşların tabelalarının Türkçeleştirilmesi için, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen “Yabancı ifadeler Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25'i büyüklüğünde olabilecektir” kuralını denetlemek üzere Buca Belediyesi zabıta ekipleri, Ova bölgesinde Fırat, Göksu Mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Arapça yazıların olduğu işletmelere giderek tabelaların en kısa sürede değiştirilmesi için uyarıda bulunan ekipler, değişimin gerçekleştirilmemesi halinde cezai işlem başlattı.

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