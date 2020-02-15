Buca'da “aşk” dolu sanat şöleni

“Haybeden Gerçeküstü Aşk” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi görürken, Tarık Akan Gençlik Merkezi Pop Topluluğu'nun konseri de keyifli anlar yaşattı.

14 Şubat Sevgililer Gününe dair gerçekleştirdiği etkinliklerle Bucalılara eğlence dolu iki akşam yaşatan Buca Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgisi ve coşkusuyla karşılaştı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonunda sergilenen ve usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, ülke çapında ses getiren “Haybeden Gerçeküstü Aşk “ adlı tiyatro oyunu tiyatroseverlere keyif dolu anlar yaşattı. Salonu dolduran seyircilerin büyük beğenisini toplayan oyun, aşka ve aşkın hallerine dair oluşturduğu düşüncelerle güne alternatif bir tat kattı.

Sevgililer Gününe özel gerçekleşen bir diğer etkinlik ise Tarık Akan Gençlik Merkezi Pop Topluluğu Grup İlham tarafından verilen konser oldu. Dinleyenlerin keyifli anlar yaşadığı konserde Grup İlham üyeleri Mustafa Acar, Aslı Nur Gülcü ve Okan Seval sahne aldı. Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konser romantik ve unutulmaz anlara da sahne oldu.