Buca'da aşure bereketi

Binlerce Bucalıyı buluşturan ikramda, aşure kazanları dualar eşliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla karıldı. Etkinlikte hemşehrilerine aşure ikramı yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Birliğimiz de muhabbetimiz de daim olsun. Dünya artık sevgi ve hoşgörü ile dönsün” dedi.

Buca Belediye hizmet binası önünde düzenlenen aşure ikramı Bucalıları muhabbetle buluşturdu. Bolluk ve bereketin simgesi aşureyi kendi elleriyle vatandaşlara dağıtan Başkan Erhan Kılıç, hemşehrileri ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aşurenin birliğin, beraberliğin simgesi olduğunu belirten Başkan Kılıç, “Aşure paylaşmaktır, dayanışmadır, sevgidir. Biz de belediye olarak aşuremizi bu duygularla kardık. Bu güzel duyguları Bucalı hemşehrilerimle birlikte hissetmenin mutluluğunu yaşadık. Belediye olarak dayanışmayı artıracak bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Nasıl aşureyi birçok farklı lezzet bir araya getiriyor ve ağızlarımızı tatlandıran enfes bir lezzet oluşturuyorsa, istiyoruz ki toplumumuzda da ayrışmalar olmasın, bir arada ağız tadıyla yaşayalım. Birliğimiz de muhabbetimiz de daim olsun. Dünya artık sevgi ve hoşgörü ile dönsün. Allah hayrımızı kabul etsin” diye konuştu.