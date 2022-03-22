Buca'da atık ilaçların toplanması için hazırlanan proje ilgi gördü

İzmir'de Buca Belediyesinin atık ilaç toplama projesi devam ederken, vatandaşlar, evlerinde kullanmadıkları ya da son kullanma tarihi geçmiş ilaç atıklarını, 32 eczanede oluşturulan atık ilaç toplama noktasına götürebiliyor.

Buca Belediyesinin atık ilaçlar nedeniyle oluşan doğa kirliliğine "dur" demek için başlattığı proje büyük ilgi gördü. ÇEKOOP iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, vatandaşların kullanmadıkları veya tarihi geçen ilaçları atabilmeleri için Buca'daki 32 eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi.

Proje sayesinde vatandaşlar, atık ilaçlarını kendilerine en yakın eczanedeki atık ilaç toplama kutusuna atıyor. Burada toplanan ilaçlar, Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin atık toplama merkezine götürülüyor. Depolanan ilaçlar bertaraf edilerek çevre ve insan sağlığı korunuyor.

Buca'daki atık ilaç toplama kutusu bulunan eczaneler ise şöyle listelendi:

Buca, Buca Itır, Handan, Buca Erdem, Yeni Ufuk, Açelya, Buca Koop, Sultan, Mavi Ege, Yedigöller, Arzu Tan, Yurderi, Gültekin, Atabey, Şirinyer Yonca, Gönenç, Damla Işık, Elif Kübra, Yeni Nevin, Nilüfer, Seçil Eser, Gürkan, Okyanus, Baran, Ege Elif, Çay Ağacı, Ardıç, Yenigün, Pozitif, Gediz, Çamlıkule, Boras