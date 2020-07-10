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Buca'da baca temizliği denetimi artırıldı

Buca’nın hava kalitesini artırmak için çalışan Buca Belediyesi, baca denetimi gerçekleştirdi.

Buca'nın hava kalitesini artırmak için çalışan Buca Belediyesi, baca denetimi gerçekleştirdi. Hava kirliliği ve yangın riskini ortadan kaldırmak için yürütülen çalışma kapsamında, işletmelerin baca temizlik belgelerine bakılarak uyarıda bulunuldu.


Buca Belediyesi, ilçedeki işletmelere baca kontrol çalışması başlattı. Güvenli bir baca çekişi sağlamak, bacadan kaynaklı yangınları engellemek ve hava temizliğini sağlayabilmek için zorunlu tutulan baca denetimi, Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.



İşletmeler denetlendi


Ekipler, çalışma kapsamında Buca genelindeki fırın, restoran gibi yoğun baca kullanımı olan işletmeleri denetledi. Ekipler, 6 ayda bir yapılması zorunlu tutulan baca bakım belgelerini ve bakımı yapan firmaların yeterliliklerini kontrol etti. Baca bakımlarını yapmayan işletmelere uyarıda bulunan ekipler, 15 günlük süre verdi. Süre sonunda bakımını yaptırmayan işletmelere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacak.

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