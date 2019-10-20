Buca'da bağışlanan kitaplar öğrencilerle buluştu

Hayata geçirdiği kampanyalarla Buca'da kitap okuma bilincini yaymayı hedefleyen Buca Belediyesi, “Konser bizden, kitap sizden” sloganıyla topladığı kitapları ihtiyaç sahibi okullara bağışladı. Kitap bağışlarının yıl boyu devam edeceğini ifade eden Başkan Erhan Kılıç, hemşehrilere çağrı yaptı. Kılıç, “Kitaplarınızı bağışlayın ki yarınlarımız romanlar kadar güzel olsun” dedi.

Kentte okuma oranını artırmak ve ihtiyaç sahibi okullara kitap temin etmek için kitap kampanyalarıyla adından söz ettiren Buca Belediyesi, kampanyalarda toplanılan kitapları okullarla buluşturdu. Son olarak “Konser bizden, kitap sizden” sloganıyla gerçekleştirilen kampanya başta olmak üzere bağışlar aracılığıyla Bucalı gönüllülerden gelen kitaplar, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından toplanarak incelenmeye alındı. İnceleme sonucunda ilk ve orta öğretim öğrencilerine verilmek üzere kategorize edilen kitaplar Buca'nın dezavantajlı mahallelerinde yer alan Atatürk Ortaokulu ve Necla Tevfik Karadavut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde oluşturulan kütüphanelere bağışlandı. İki okula toplam 650 adet kitap hediye edildi.

Başkan Kılıç'tan bağış çağrısı

Tüm hemşehrilerin katkılarıyla kitap bağışlarının süreceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla buluşması bizler için çok önemli. Bugün özellikle dezavantajlı bölgelerimizdeki ailelerimiz çocuklarına bir kitap bütçesi ayıramıyor. Oysa bizim mahallelerimizde Şeker Portakalı'yla, Küçük Prens'le, Küçük Karabalık'la tanışmayı bekleyen nice çocuklarımız; Nutuk'la, Nazım Hikmet'le, Sabahattin Ali'yle kavuşmayı bekleyen nice gençlerimiz var. Tüm hemşehrilerimizi sadece konserlerde değil, yıl boyunca okudukları kitapları paylaşmaya, bağışlamaya davet ediyorum. Kitaplarınızı bağışlayın ki yarınlarımız romanlar kadar güzel olsun” diye konuştu.