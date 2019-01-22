Buca'da başarılı öğrenciye burs

Belediye ilçede eğitim gören 2 bin 500'ü ortaokul, 750'si lise olmak üzere toplam 3 bin 250 başarılı öğrenciye tahsil yardımında bulunacak. Başvurular kapsamında burs almaya hak kazanan ortaokul öğrencilerine aylık 150 TL, lise öğrencilerine ise 200 TL destek verilecek. 8 ay verilecek olan tahsil yardım burslarına başvurular 28 Ocak 2019'da başlayıp, 8 Şubat 2019'da sona erecek.

2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim dönemleri tahsil yardım burslarını belirleyen Buca Belediyesi toplam 3 bin 250 öğrenciye 8 ay boyunca burs desteği sağlayacak.

İlçede eğitim gören başarılı ancak mali durumu iyi olmayan öğrencileri destekleyip, şevklendirmeyi amaçlayan destek kapsamında 2 bin 500 ortaokul, 750 lise öğrencisine burs verilecek. 8 ay sürecek tahsil yardımı kapsamında ortaokul öğrencilerine aylık 150, lise öğrencilerine ise aylık 200 TL tahsil desteği sağlanacak.

Başvuruların Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Burs Bürosuna 28 Ocak'tan itibaren yapılabileceğini bildiren belediye yetkilileri, son başvuru tarihinin 8 Şubat 2019 olduğunu açıklanırken, gerekli olan belgeler şöyle sıralandı: 2017 - 2018 öğretim yılı 2.dönem takdir/teşekkür belgesi okuldan tasdikli sureti veya fotokopisi, 2018 - 2019 öğretim yılı 1.dönem takdir/teşekkür belgesi okuldan tasdikli sureti veya fotokopisi, okul müdürlüğünden alınacak olan öğrenci belgesi.