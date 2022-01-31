Buca'da can dostlarına gece gündüz mama desteği

Kentteki sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, soğuk havada çalışmalarını hızlandırdı. Kent merkezi ve kırsalda çalışan ekipler, gündüz mesaisinin yanı sıra akşam saatlerinde de beslenme odaklarına mama takviyesi yapmaya başladı.

Öte yandan, Buca Belediyesi ekipleri mama takviyesi için yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ediyor. Sokağın sert koşulları karşısında yaralanan can dostlarına da sahip çıkan belediye, hayvanların tedavi ve bakımlarını da gerçekleştiriyor.