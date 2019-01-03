Buca'da çekilen ölümsüz kareler sergide buluştu

İzmir'in Buca ilçesinde, kentin tarihi sokakları ve önemli noktaları çekilen fotoğraf kareleriyle ölümsüzleşirken, açılan sergi sanatseverlerin ilgisini çekti.

Bucalılar Grubu'nda bulunan toplamda 15 kişi, kentin tarihi ve önemli noktalarını fotoğrafladı. Fotoğrafçıların kadrajına yansıyan 400 fotoğraf arasında seçilen 75 fotoğrafsa, "Mazideki Anılarımız ve Günümüzün Güzellikleri ile Bucamız" isimli açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki fotoğraflar, oldukça yoğun ilgi görerek beğenildi. Törenle açılan sergide ayrıca, en iyi fotoğraf yarışması da düzenlendi. Değerlendirmeye alınan fotoğraflar arasında Adnan Küçükvardar'ın çektiği kare birinciliği elde ederken, Hüsna Önal ikinci, Dursun Mehmet Çiçek üçüncü oldu.

Serginin, 6 Ocak 2019'a kadar Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacağı belirtildi.