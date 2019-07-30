Buca'da çevre bilinçlendirmesi: İz bırakma temiz bırak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan temizlik seferberliğine en etkin desteklerden birini veren Buca Belediyesi, bir yandan hijyeni ön planda tutarken, diğer yandan da çevre için vatandaşların bilinçlendirmesine yönelik kampanya başlattı.

İzmir'de, büyükşehir belediyesi öncülüğünde 11 ilçe belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik seferberliğinin en çok yankı bulduğu ilçelerden biri Buca oldu. Nüfusu 500 binin üzerindeki ilçe ile Türkiye'deki pek çok ilden fazla kişiye ev sahipliği yapan kentte, "İz Bırakma Temiz Bırak" gibi sloganlarla yürütülen kampanya kapsamında bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Açık hava reklam alanları ve sosyal medya mecralarında da, kampanyaya özel tasarımlar hazırlanarak çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Öte yandan, Hasanağa Bahçesi'nde çekilen özel kısa film ile de bir çocuğun gözünden çevre kirliliği çarpıcı bir şekilde anlatılırken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İzmir'de çevre temizliği bilincinin artırılması için büyükşehir belediyesi ile el ele vererek çok özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Tüm Türkiye'ye örnek olacak bu güç birliğinin içinde olmak bizleri mutlu ediyor. Buca, belleklerde ‘üzüm kokan semt'. Bunun böyle kalması için belediye ekiplerimiz gece-gündüz demeden mesaide. Yaz ayları ile birlikte konteyner temizliği, park bahçe bakımları gibi pek çok hizmeti basit dokunuşlarla daha aktif hale getirdik. İhale süreçlerimizin tamamlanmasıyla ekipman konusunu da halledecek ve bu konuda atağa geçeceğiz" diye konuştu.

Çevre temizliğinin önce bilinçli yurttaşlarla tesis edilebileceğini, 7'den 70'e herkese bu bilincin kazandırılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Biz de ortak projemizden güç alarak etkinliğini kentimizde arttırmak için kolları sıvadık. Özel tasarımlarımız ve video çalışmamızla çok önemli konulara dikkat çektik ve özellikle sosyal medyada önemli geri dönüşler aldık. En iyi temizliğin kirletmemek olduğunu anlatmalıyız çünkü hiçbir teknoloji, hiçbir ekipman insanlara bilinç aşılayamaz" dedi.