Buca'da Çevre Haftasına anlamlı final

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kostümler, eğitici oyunlar, atölyeler ve gösterilerin olduğu fuara miniklerin ilgisi yoğundu.

Çevre Haftası vesilesiyle Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kostümlerin defilesini gerçekleştirdi. Öte yandan Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu öğrencileri, halk oyunu gösterisi sergiledi ve okulun öğrenci korosu kendi besteleri olan çevre şarkısını masa ve bardaklarla ritim tutarak müzik eşliğinde söyledi.

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerin de sergilendiği etkinlikte, öğrenciler geri dönüştürülebilir kullanılmış kağıttan yeni kağıt üretimini anlatan mini workshop etkinliği gerçekleştirdi. Öte yandan Buca Belediyesi Bilim Sanat Merkezi de, geri dönüşüm ve kompost ile ilgili çalışmalarını sergiledi. Buca Belediyesi ile anlaşmalı çalışan geri dönüşüm firmaları da, halkı geri dönüşüm ve çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla kendi stantlarıyla etkinlikte yerlerini aldı.

Etkinlikte, geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen Bucalılar, ambalaj atıkları ve atık yağlarını getirerek kampanyaya katıldı. Kampanya çerçevesinde 5 litre atık yağa 1 litre deterjan, 10 adet ambalaj atığına bez çanta verildi.