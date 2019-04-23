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Buca'da ‘Çocuk Köyü' müjdesi

İzmir’in Buca ilçesinde çocuklar, Ulu Önder Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı etkinliklerle kutladı.

İzmir'in Buca ilçesinde çocuklar, Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı etkinliklerle kutladı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, etkinliklerde Kaynaklar bölgesinde de ‘Çocuk Köyü' kuracaklarını açıkladı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Betontaş Pırlanta Merkezi'ni ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, miniklerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Merkezde günde 3 saat süreyle ücretsiz okul öncesi eğitim alan 3-6 yaş grubu minik öğrenciler, yıl boyunca çalıştıkları şiir ve dans gösterilerini Başkan Kılıç için sahneledi, kendi elleriyle yaptıkları Atatürk portresini hediye etti.


Minik çocukların gösterileri ile keyifli bir gün geçiren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, çocukların gelişimine yönelik olarak hazırlanan yepyeni projelerin müjdesini verdi. Buca'ya yayılan 9 Pırlanta Merkezini tam gün çalışan kreş haline getirip, sayılarını iki katına çıkarmayı planladıklarını belirten Başkan Kılıç, Kaynaklar bölgesinde de ‘Çocuk Köyü' kuracaklarını açıkladı. Doğa, bilim ve sporun iç içe olacağı ‘Çocuk Köyü' projesinin tema tabanlı düzenleneceğini, sürekli yenilenen senaryolar ve parkurlarla çocukların görerek, dokunarak öğrenmesini saylayacaklarını belirten Başkan Kılıç, "Çocuklarımız toprağı sadece saksılarda görebiliyor. Çocuk Köyü projemizle kent yaşamıyla doğadan uzaklaşan çocuklarımızı toprakla, doğayla bir araya getireceğiz" diye konuştu.


Buca'da 23 Nisan etkinlikleri Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konser ve sergilerle devam etti. Buca Belediyesi sanat kurslarında eğitim alan çocuklar, 23 Nisan'ı anlatan resimleriyle ziyaretçileri büyülerken, bayram coşkusunu yaşatan konserler verdi.

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