Buca'da çöp sorunu kalmayacak” dedi.

Yaşanabilir bir çevre için hayata geçirdiği projelerle farkındalık oluşturan Buca Belediyesi, ilçede 5 bin 600 olan çöp konteyneri sayısını 8 bin 100'e çıkardı. Su ve koku geçirmez özelliğe sahip 2 bin 500 adet galvaniz çöp konteynerinin alımını gerçekleştiren belediye, parklarda kullanılmak için ise 100 adet ahşap bahçe tipi küçük çöp kutusunu ilçeye kazandırdı. 770 litre kapasiteye sahip galvaniz tipli konteynerler, 47 mahallede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilecek.

Konteynerleri temizlik emekçileriyle beraber teslim alan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca sokaklarının hijyeni için saha ekiplerinin canla başla çalıştığını, yeni konteynerlerle çöp sorununu ortadan kaldırmayı istediklerini belirtti. Başkan Kılıç, “Sokak sayısı olarak İzmir'in en büyük ilçesiyiz. Buna istinaden sokaklarımızda çok ciddi konteyner ihtiyacı oluyor. Şu an hali hazırda 5 bin 600 kadar çöp konteyneri sokaklarımızda var. Bu rakamın hemen hemen yarısı kadar yeni çöp konteynerini kentimize kazandırdık. Bu aşamadan sonra daha temiz, daha yaşanabilir bir Buca için elbirliği ile bütün emekçilerimizle beraber çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Günde 400 ton atık toplanıyor

Öte yandan; 47 mahallede 3 bin 657 sokak, 54 cadde, 2 bulvar ve 2 küme evlerinde çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, üç vardiya çalışarak her gün toplamda 400 ton evsel atık topluyor.