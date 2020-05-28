Buca'da çözümün adresi Buca TİM

Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM), Buca'da vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine hızlı çözüm bulmak adına kurulan ilçede çözümün adresi oldu. Merkez, bir yıllık sürede vatandaşlardan gelen toplam 23 bin 56 talep çözüme kavuşturdu, bünyesindeki istihdam birimi aracılığıyla 158 kişiyi iş sahibi yaptı.

Buca'nın sorunlarını sıfıra indirmek için çalışan Buca Belediyesi, vatandaşların talep ve sorunlarını Buca TİM ve çağrı merkezi aracılığıyla çözüme kavuşturuyor. Bünyesindeki çağrı merkezi ve çözüm masalarıyla talepleri doğru birimlere aktararak çözüm odaklı çalışma yapan Buca TİM, vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü görevi görüyor.

Vatandaşın 23 bin talebi yerine getirildi

Buca TİM'e ilçe genelinden 30 bin 69 başvuru yapıldı. Çözüm odaklı çalışma anlayışı ile gelen başvuruların 23 bin 56'sını çözüme kavuşturan TİM, yüzde 77 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladı. Vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü görevi gören TİM'de bin 767 başvuru ise çözüm aşamasında bulunuyor. Belediyeye telefonla yapılan başvuruları değerlendiren çağrı merkezi birimi ise bir yıl içinde 11 bin 185 talebi sonuçlandırdı.

İstihdam Masası umut olmaya devam ediyor

Bünyesinde bulunan muhtarlar, esnaf, dernekler, gençlik ve engelliler masası gibi birimlerle tüm Bucalıların dertlerine derman olan merkez, istihdam masasıyla da gençlere umut oldu. Kalifiye işçi bulmakta sıkıntı yaşayan firmalarla iş arayan vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenen Buca Belediyesi İstihdam Masası, ülke genelindeki istihdam daralmasına rağmen yıl boyunca toplam 158 Bucalıyı iş sahibi yaptı.