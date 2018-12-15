Buca'da çözümün adresi TİM ve Çağrı Merkezi

Kentteki vatandaşların beklenti ve isteklerine en sağlıklı şekilde cevap vermek için çalışan Merkezler, 2018'in 11 aylık diliminde gelen 26 bin 598 başvuruya yüzde 86'yı bulan sonuçlandırma oranıyla büyük bir başarı ortaya koydu.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın vatandaşın sorununu kısa sürede çözmek ve talepleri karşılamak için kurduğu Buca Toplumsal İletişim Merkezi (TİM), bünyesinde bulundurduğu çağrı merkezi ile vatandaşların çözüm merkezi oldu.

Vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü görevi gören, güler yüzlü hizmet ve çözüm odaklı bakış anlayışı ile çalışan Buca TİM ile çağrı merkezi, geride kalan 11 aylık zaman zarfında gelen 26 bin 598 talep ve beklentinin 22 bin 846'sını sonuçlandırarak büyük bir başarı ivmesi ortaya koydu. Çözüm odaklı bakış anlayışı ile çalışan Buca TİM ile çağrı merkezinde 3 bin 752 başvuru ise çözüm aşamasında bulunuyor.

Bünyesinde bulunan muhtarlar, esnaf, dernekler, gençlik ve engelliler masası ile 7 den 77'ye her yaştan Bucalı'ya hizmet eden Merkezler, Bucalıların beklentilerini yüzde 86 oranında karşılamanın gurur ve mutluluğuyla hizmet vermeye devam ediyor.