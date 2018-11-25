Buca'da eğitim sorunları masaya yatırıldı

Buca Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çok özel bir panele ev sahipliği yaptı. Buca Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen ve moderatörlüğünü Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar'ın yaptığı Bilimsel ve Laik Eğitim Panelinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Gönül Kaya ve Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı İlknur Kaya Bahadır eğitim sistemindeki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen panele CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, ilçe kent konseyleri başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Piriştina: “Önceliğimiz eğitim yatırımları”

Büyük ilgi gören panelin açılışında konuşan Başkan Levent Piriştina, “Tüm belediye başkanlarının yapmaktan keyif aldığı, yapmak zorunda olduğu işler vardır. Göreve geldiğimizden beri eğitim adına, Buca'da çağdaş nesiller yetiştirme, yarınla ilgili umutları yeşertmek üzere hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Eğitim birinci önceliğimiz olmalıdır ki bugün içinde olduğumuz bazı çaresizlikler yaşanmasın. Biz 3 yaşından tutun 73 yaşına kadar herkesin eğitim hayatına katkı koymaya çalıştık. Başöğretmenimizin çizdiği bu yolda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Bilimsel eğitim modeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, çağdaş yaşam koşullarını sağlamanın temel koşulunun laik, demokratik, bilimsel bir eğitim modeli oluşturmaktan geçtiğini söyledi. Kaya, “Çağdaş yaşayabilmek için tüm alanlarımızda laikliği, demokrasiyi ve bilimi yaşamamız lazım. Bunun için öğretmen yetiştirmek lazım. Öğretmeni yetiştirmek için öğretmeni yetiştiren kurumların çağdaş, demokratik ve laik olmasını sağlamak lazım” diye konuştu.

Kız çocuklarına pozitif ayrımcılık

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Gönül Kaya ise dernek olarak kız çocuklarına yönelik pozitif ayrımcılık yapan projelere imza attıklarını, ayrıca burs projeleriyle de özellikle eğitim ve hukuk fakültesinde öğrenim gören gençlere destek olmaya çalıştıklarını ifade etti. Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı İlknur Kaya da velilerin son dönemde ülkemizdeki eğitim sistemine olan güvensizliklerinden bahsetti. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Daha sonra, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, konuşmacılara günün anısına plaket takdim etti.