Buca'da en düşük işçi maaşı 11 bin 500 TL oldu

Buca Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 5 No'lu Şube'de örgütlü işçiler arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci yüz güldüren bir maaş artışı ile son buldu. Buna göre en düşük maaş 11 bin 500 TL'ye yükseldi.

Buca Belediyesindeki toplu sözleşme görüşmeleri, uzlaşma ile sonuçlandı. Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş 5 No'lu Şube'de örgütlü işçiler arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme süreci sonucunda en düşük maaş 11 bin 500 TL'ye yükseldi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ilk teşekkür sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinden geldi. Karar belediyede büyük bir coşku ve sevinçle karşılanırken, karara imza atan Başkan Kılıç sonucun hayırlı olmasını diledi. Mali disiplini sağladıklarına dikkat çeken Başkan Kılıç, işçi ve emekçilerle el ele Buca için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.