İhlas Haber Ajansı

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Buca'da engelli vatandaşlara seçim günü ulaşım desteği

İzmir’de Buca Belediyesi, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.

İzmir'de Buca Belediyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak engelli vatandaşlara ulaşım desteği sağlayacağını bildirdi.


Buca ilçesinde, engelli vatandaşların demokratik hakları olan oy verme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli önlemler alındı. Engelli dostu projeler üreten Buca Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, engelli vatandaşları oy kullanacakları sandıklara taşıma hizmetini üstlendi. Engelli vatandaşlar, belediyenin araçlarıyla evlerinden alınarak oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak. Hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireylerin, 12 Mayıs Cuma gününe kadar Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezine ait 0 850 228 28 22 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

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