Buca'da engelsiz şölen

Buca'da fırsat eşitliği verilen engelli bireylerin sanatsal performanslarını sergilediği 11.Geleneksel Bahar Şenliği gerçekleştirildi. Bucalı engellilerin el emeği göz nuru sergisinin yanı sıra, dans ve müzik performanslarının sergilendiği şenlikte konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, engelsiz bir kent için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek ,”İzmir'in en fazla kırmızı bayrak almaya hak kazanmış belediyesi olmayı hedefliyoruz” dedi.

Engelsiz bir kent yaratma hedefiyle toplumun her alanında fırsat ve imkan eşitliği oluşturmak için çalışan Buca Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında gelenekselleştirdiği Bahar Şenliği'nin 11'incisini gerçekleştirdi.

Buca Belediyesi, Buca Engelliler Derneği ve Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle organize edilen, 11. Geleneksel Bahar Şenliği, Şirinyer Engelliler Parkı'nda gerçekleştirildi.

Engeller sanatla aşıldı

Şenlik kapsamında dans gösterileri, sergi, müzik ve sanat performanslarını kapsayan etkinlikler seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Buca Engelliler Derneği Engelli Ritim Dans Grubu tarafından hazırlanan dans gösterisiyle başlayan programda, Türkiye'yi yurt dışında gururla temsil eden Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonu Sinem Öntürk ve Buca'nın engelli rap sanatçısı Metin Özkan tarafından performans gösterileri gerçekleştirildi.

“Birinci hedefimiz gönüllerdeki engelleri kaldırmak”

Şenlikte engellilerle kucaklaşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, engelsiz bir Buca için, modern ve halkçı belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, “Engelsiz bir kent yaratma hedefiyle çıktığımız bu yolda birinci hedefimiz gönüllerdeki engelleri, o küskünlüğü, hayata kırgınlığı kaldırmaktır. Kentimizde de kültür, sanat ve sporu kullanarak bunu yakalamaya çalışıyoruz. Engelleri ilk önce zihnimizde aştıktan sonra normalleşme süreci başlayacaktır. Çünkü herkes engelli olabilir. Her birimizin bir engelli adayı olduğumuzu unutmadan çalışmalı, kalıcı ve akılcı çözümler üreterek dünyayı yaşanabilir bir hale sokmalıyız. Bugün burada engelli bireylerimize fırsat verilir, imkanlar sağlanırsa neler başarabileceğini bu şenlikte net olarak görüyoruz. Belediye olarak hayata geçireceğimiz tüm projelerde engelli erişimine öncelik vereceğiz. Engelli vatandaşlarımızın sıfır sorunla yaşamaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde İzmir'in en fazla kırmızı bayrak almaya hak kazanmış belediyesi olmayı hedefliyoruz” dedi.

En anlamlı sergi

Konuşmaların ardından Başkan Kılıç, Buca Halk Eğitim Merkezi'ndeki engelli vatandaşlar tarafından yapılan sanat sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bucalı engelli vatandaşların ahşap boyamadan yağlı boya resimlere, el işlerinden ev eşyalarına kadar uzanan yüzlerce çeşit ürünlü serginin açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlara çağrı yapan Kılıç, “Hobi ve sanat kurslarında eğitim alarak el emeği göz nuru eserlerin yaratan engelli vatandaşların el sanatları sergisini ziyaret edip, azmin zaferine şahit olmaya çağırıyorum” diye konuştu.