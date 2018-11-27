Buca'da erken saatlerde yola çıkanlara çorba ikramı

İzmir'in Buca ilçesinde, sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına yetişmek için yollara çıkan vatandaşlara ikram edilen çorbalar, bu yıl da dağıtılmaya başlandı.

Buca ilçesinde vatandaşlar, havaların soğuması ile toplu ulaşımın en yoğun Şirinyer İZBAN istasyonu önü ve Üçkuyular otobüs duraklarında Buca Belediyesi'nin çorba sürpriziyle karşılandı. Esnafın kapalı olduğu sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, ikram edilen sıcak çorbalarla güne başlangıç yaptı. Çorba ikramının ilk gününe Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı. Vatandaşlara içlerini ısıtacak sıcacık çorbayı kendi elleriyle dağıtan Başkan Piriştina, vatandaşlarla sohbette etti.

Öte yandan, sabah 07.00 ile 08.00 saatleri arasında, Şirinyer İZBAN istasyonu önü ve Üçkuyular otobüs duraklarında ücretsiz dağıtılan çorba ikramının nisan ayına kadar hafta içi her gün devam edeceği belirtildi.