Buca'da hayata engel yok

Buca Belediyesi, Türkiye'de ilk defa sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamıyla üretim yapacak Kompost ve Solucan Gübre Tesislerini hizmete açmaya hazırlanıyor.

‘Herkes İçin Erişilebilir Buca' ilkesiyle projeler üreten Buca Belediyesi, kentteki engelleri aştı. Ana hizmet binasının yanı sıra 4 büyük merkezini görme, işitsel ve bedensel engellilerin erişilebilirlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenleyen belediye, tesislere kırmızı bayrak kazandırarak gönderinde Engelsiz İzmir bayrağını dalgalandırdı. 3 engelli aracıyla engelli vatandaşların Buca'daki ulaşım sorununu ortadan kaldıran Buca Belediyesi, şimdi Türkiye'de ilk defa sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamıyla üretim yapacak Kompost ve Solucan Gübre Tesislerini hizmete açmaya hazırlanıyor. Buca'yı engelli dostu bir kent haline getirmekten gurur duyduklarını belirten Başkan Levent Piriştina, “Buca'mızda hayata engel yok. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı canla başla sürdüreceğiz” dedi.

Randevu almak yeterli

Engelsiz bir Buca hedefleyen Buca Belediyesi, ana hizmet binasının ardından Tarık Akan Gençlik Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ve Olimpik Yüzme Havuzu tesislerine görme, işitme ve bedensel engellilere yönelik donanım kazandırdı. Tesisleri kırmızı bayrakla taçlandıran belediye, 3 engelli aracıyla da engelli vatandaşların Buca'daki ulaşım sorununu çözdü. Özel donanımlı araçlarla engelli vatandaşların hastane, kamu kuruluşları ve tatil yerlerine ulaşım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayan Buca Belediyesi, mesai saatleri içinde randevu sistemi ile verilen hizmet kapsamında, engelli vatandaşlarını evlerinden alıp işleri bittiğinde de tekrar evlerine bırakıyor. Ayrıca Şirinyer Engelliler Parkı Yetişkin Eğitim Merkezine kayıtlı 433 engelli vatandaşına mesai saatleri arasında sürekli hizmet veren Buca Belediyesinin hizmetinden faydalanmak isteyen engelli vatandaşların, Şirinyer Engelliler Parkı Yetişkin Eğitim Merkezinin 452 52 74 numaralı hattını arayarak randevu alması yeterli oluyor.

Türkiye'de ilk

Öte yandan, Türkiye'de ilk defa sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamıyla üretim yapacak Kompost ve Solucan Gübre Tesisinin son aşamasına gelen Buca Belediyesi, tesisi önümüzdeki günlerde hizmete aldığında, engelli vatandaşlar 5 yıl gibi kısa bir süre tesiste çalıştıktan sonra emekli olabilecek.

"Tüm engelleri yok edeceğiz"

Buca'da hayata geçirdikleri ve geçirmeye hazırlandıkları projeleriyle kentteki tüm engelleri yok etmeyi hedeflediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, biz kent yöneticileri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın oturup yalnızca engelli kardeşlerimizi değil engelleri fark etme günü. Elbette tek bir günün bunun için asla yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak tüm dünya ile birlikte hareket edilen bugünde bir nebze de olsun onların sesine ses olmak, toplumun büyük çoğunluğunda bir farkındalık sağlamak en büyük isteğimiz. Göreve geldiğim günden beri aynı hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımızla Buca'mızda önemli bir yol aldık. Buca'mızda hayata engel yok. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı canla başla sürdüreceğiz” diye konuştu.