Buca'da ilk iftar Kasaplar Meydanı'nda

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, ilk iftarını Buca Belediyesi tarafından Kasaplar Meydanı'nda hazırlanan ortak sofrada vatandaşlarla birlikte yaptı.

Ramazan ayı Buca'ya bereketiyle geldi. Bucalıların on bir ayın sultanı Ramazan ayını Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak geçirebilmeleri için ay boyunca ilçenin 47 mahallesinin 59 noktasında iftar sofraları organize eden Buca Belediyesi, 1000 kişilik ilk sofrayı Kasaplar Meydanı'nda kurdu. Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan iftar sofrası yoğun ilgi gördü.

“Ramazan tüm ülkeye barış getirsin”

Her şeyin özenle hazırlandığı iftar sofrasına Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da katılıp, Ramazanın bereketini Bucalılarla paylaştı. Geniş katılımın olduğu iftarda ezanın okunmasının ardından dualar edildi, oruçlar açıldı. Vatandaşlarla iftar yapan Başkan Kılıç, Ramazanın tüm ülkeye dostluk, kardeşlik ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Gelenekler yaşatıldı

Mübarek Ramazan ayı ruhu, neşesi ve coşkusunu birlik beraberlik içinde ortak sofrada yaşayan Bucalılar, tasavvuf müziği eşliğinde oruçlarını icra etmiş olmanın huzurunu yaşadı. Ramazan geleneklerinin yaşatıldığı alanda yöresel kıyafetleriyle servis yapan şerbetçi ve macuncu Bucalıların ağızlarını tatlandırırken, semazenlerin muhteşem gösterisi Ramazan ayının ruhunu yansıttı.

30 bin kişiye iftar

Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında 30 bin kişiye iftar verecek olan Buca Belediyesi, vatandaşları sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış duygularıyla ortak iftar sofralarda bir araya getirmeye devam edecek.