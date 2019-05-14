Buca'da imar fırsatçılarına darbe

İzmir'in Buca ilçesinde, İmar Barışı üzerinden fırsatçılık yapmak isteyen kişilere karşı gece gündüz çalışan zabıta ekipleri, kişilere göz açtırmıyor. Vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Yeşil alanları katletmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İmar Barışı fırsatçılarına göz açtırmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde milyonlarca kaçak yapının yasallaşmasına imkan sağlayan ve İmar Barışı olarak bilinin “Yapı Kayıt Belgesi” çalışmasının süresinin dolmasına rağmen, uygulamadan faydalanabilmek için hazine arazilerinde kaçak inşaat yapmaya girişenler, zabıta ekiplerince sıkı takibe alındı.

Yıkımlar yapılıyor

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaynaklar bölgesinde yer alan orman ve hazine arazileri üzerindeki yeşil varlığını yok ederek kaçak yapılaşma faaliyeti içerisine girenlere göz açtırılmıyor. Yaklaşık 2 aylık süre zarfında gece-gündüz demeden sürdürdükleri denetimlerde, 30'un üzerinde kaçak inşaat çalışmalarına müdahale edildi. Haksız mülk edinmek için İmar Barışı uygulamasını kullanmaya çalışanlara göz açtırmayan zabıta ekipleri, uyarılara rağmen devam eden inşaatlarda yıkım işlemi gerçekleştirdi.

Gökyüzünde ve sahada yapılan tespit çalışmalarıyla zabıta ekipleri, Kaynaklar'ın ardından önümüzdeki günlerde; Doğancılar, Kırıklar, Karacaağaç ve Belenbaşı bölgelerinde de yasal işlemleri yapılan alanlarda yıkım ve tespit işlemlerini hızlandıracak.

Buca'daki arazi talanı hakkında değerlendirmelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Av.Erhan Kılıç, amaçlarının vatandaşla karşı karşıya gelmek değil, haklarını korumak olduğunu ifade ederek, mağduriyet yaşanmaması için belediyeyle iletişim çağrısı yaptı.

Kaçak yapılarla mücadelenin devam edeceğini söyleyen Başkan Kılıç, "Kaynaklar başta olmak üzere kırsal bölgelerimiz sadece Buca'nın değil İzmir'in de akciğerleri konumundadır. İmar Barışı'nın süresinin dolmasına rağmen kırsal bölgelerimizde ciddi anlamda bir arazi talanı yapılıyor. Bazı fırsatçılar, vatandaşın hakkına girerek hala burada bina yapıyor ve imar affından faydalanmaya çalışıyor. Göreve gelmeden önce söylediğimiz gibi; rant için değil halk için hizmet edeceğiz. Rantın küçüğü büyüğü olmaz. Burada herkes bir şey yapmaya kalkarsa, orman kalmaz. Bunun önünü alamayız. Kimsenin haksız kazanç sağlamasına, yeşil alanları katletmesine, hemşehrilerimizin hakkını gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa, onu yapacağız. Geleceğimizin yıkılmaması için, yeşil bir Buca için, tüm hemşehrilerimizi kaçak yapılaşmaya karşı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.