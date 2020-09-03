Buca'da kaçak et operasyonu

İşletme hakkında yasal işlem başlatan ekipler yaklaşık 400 kiloyu bulan etleri de imha etti.

Vatandaşların sağlığını korumak için gece gündüz denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi, kaçak gıda deposuna müdahale etti. Dumlupınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin kaçak kesim yaptığına dair Alo Gıda Hattına yapılan ihbarı değerlendiren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri soğuk hava deposu olarak düzenlenen bir alanda 20 adet küçükbaş hayvan karkası tespit etti.

Yapılan baskında sağlıksız ve hijyen olmayan koşullarda kesim ve saklama yapıldığını belirleyen ekipler, yaklaşık 400 kiloyu bulan 20 adet küçükbaş hayvan eti ve sakatatlarına el koydu.

Ekipler, insan sağlığını hiçe sayarak mühürsüz, veteriner sağlık raporu ve dezenfekte belgesi olmadan kesim yapan işletme hakkında yasal işlem başlattı.