Buca'da Kiraz Festivali için hazırlıklar tamam

Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sümer Ezgü'nün sahne alacağı festivale tüm İzmirlileri davet etti.

Buca Belediyesi ve Belenbaşı Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, bu yıl 16'ıncı kez düzenlenecek. Yörük kültürüne ait önemli değerlerin can bulacağı festival, geçtiğimiz kasım ayında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Belenbaşı Muhtarı ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan anısına yapılacak.

Birbirinden renkli etkinlikler

Festival, 4 Haziran Pazar günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Halk oyunları, keşkek dövümü, Belenbaşı Yörük Köy Tiyatrosu'nun gösterisi gibi renkli etkinliklerin yer alacağı festival, konserler ile devam edecek. Büyük katılım beklenen festivalde, ayrıca en iyi kiraz üreticisi seçilecek.

Konserler de yer alacak

Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Sümer Ezgü'nün konser vereceği festival çerçevesinde sanatçılar Bahar Almaç, Zeynep İlhan, Kemal Özgün, Fatoş Kadıoğlu ile Belenbaşı Köyü sanatçıları Yavuz İlhan ve Abdullah İnanç da sahne alacak.

İzmirlilere davet

Yörüklerin Buca'nın en önemli değerlerinden olduğunu belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bu kültürün yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Festival de bunun bir parçası. Tüm İzmirli hemşehrilerimi 4 Haziran Pazar günü düzenlenecek festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.