Buca'da kırsaldaki sokak hayvanlarına mama desteği

Sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, soğuk hava koşullarının etkisini gösterdiği bugünlerde mama desteğini artırdı. Kent merkezindeki beslenme odaklarına düzenli olarak mama takviyesi yapan ekipler, kırsal bölgelerdeki can dostları da unutmadı. Belediye ekipleri, Kaynaklar mevkisi başta olmak üzere kırsaldaki sokak hayvanlarına da düzenli aralıklarla mama desteği yapmaya başladı. Ekipler, kuru mamanın yanı sıra restoranlardan çıkan yenilebilir durumdaki gıda artıklarını da can dostlarına ulaştırıyor.

Öte yandan, Buca Belediyesi ekipleri mama takviyesi için yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ediyor. Sokağın sert koşulları karşısında yaralanan hayvanlara da sahip çıkan belediye, hayvanların tedavi ve bakımlarını da gerçekleştiriyor.