Buca'da korona virüse karşı üst düzey güvenlik önlemleri

Belediye, tüm hizmet binaları ve araçları ile korona virüs vakası tespit edilen konutlarda ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon işlemlerine aralıksız devam ediyor.

Korona virüs salgınının tırmanışa geçtiği bugünlerde, Buca Belediyesi kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri, Buca'daki 47 mahallede vaka görülen konutların yanı sıra tesisler, camiler, sağlık kuruluşları ve kamusal alanlar da Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçlarla ücretsiz olarak dezenfekte çalışması yapıyor. Salgın sürecinin başından itibaren tüm birimlerini alarma geçirdiklerini hatırlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ekiplerimiz ile teyakkuz halindeyiz. Ancak vatandaşlarımızın da aldığı önlemleri artırmaları gerekiyor. Biz bu konuda da bilinçlendirme çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın zorunda olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Dışarıda ise maske, mesafe ve hijyen kuralına uymanın olmazsa olmazımız olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu süreci atlatıp sağlıklı günlere kavuşabilmek için hep beraber mücadele etmek zorundayız” diye konuştu.