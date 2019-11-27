Buca'da köy enstitüleri zirvesi

İzmir'in Buca ilçesinde, belediye ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği iş birliğiyle cumhuriyetten günümüze Türkiye'nin eğitim sistemini masaya yatırdı. Köy enstitüleri modelinin yeniden hayata geçirilmesinin önerildiği panelde konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Eğer köy enstitüleri kapatılmasaydı, biz bir karşı devrim süreci yaşamazdık" dedi.

Buca'da eğitim ve öğretimin dünü, bugünü ve yarını masaya yatırıldı. Bu kapsamda, köy enstitülerinin felsefesini yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak için kurulan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) ve Buca Belediyesinin iş birliğinde yapılan panel ilgi gördü. Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Eğitim Devriminden Günümüze Eğitim ve Öğretmen Paneline önemli isimler katıldı. Programda, köy enstitüleri modelinin yeniden hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı. 25 Kasım Öğretmenler Günün kapsamında yapılan panel öncesinde ise YKKED Mandolin Topluluğu, Türk sanat müziği ve köy enstitü marşlarını seslendirdi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, toplantının açılışında konuşarak, köy enstitülerinin Türkiye'nin en önemli değerlerinden birisi olduğunu ifade etti. Kılıç, "Eğer köy enstitüleri kapatılmasaydı, biz bir karşı devrim süreci yaşamazdık; çünkü köy enstitülerinin vermiş olduğu aydınlanma ışığı, bireylerin kişilik oluşumundan ekonomiye kadar birçok şeyi tamamlıyordu. Ülkemiz için en büyük kayıp belki de köy enstitüleridir" dedi.

Kılıç, "Ne yazık ki Türkiye'de en çok hedef gösterilen yerlerden bir tanesi yine köy enstitüleri olmuştur; çünkü ülkemizde değişen siyasi konjonktürün ilk müdahale ettiği yer her zaman için eğitim sistemidir. Bugün adeta yamalı bohçaya dönen eğitim sistemimiz ile cumhuriyetin ilk dönemindeki eğitim sistemini karşılaştırdığımızda aradaki farkı çok net gözlemleyebiliyoruz. Artık üreten, arayan, geliştiren bir nesil yerine sadece verilenle idare eden, düşünmeyen, okumayan, araştırmayan bir nesille karşı karşıyayız. Bizlere düşen görev; gelecek nesillere ışık olmak, onlara bilimsel eğitimle buluşturmaktır; çünkü bizler bu sorumluluğu Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık. Bu bilinçle, Türkiye'de aydınlanma ışığını hiçbir zaman söndürmeyeceğiz" diye konuştu.

Toplantıda konuşan YKKED Kızılçullu Şube Başkanı Uzm. Hüseyin Bozdağ da, "Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından bir tanesi köy enstitüleridir. Bugünkü nesnel eğitim kriterleri ele alındığında, gelişmiş ülkelerdeki eğitim sisteminin köy enstitülerindeki eğitim sistemi olduğunu görebiliyoruz" dedi.

Panele ayrıca; CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Eski CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, YKKED Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim görevlileri ve çok sayıda eğitmen katıldı.