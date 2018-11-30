Buca'da köylülerin taş ocağına karşı mücadelesi sürüyor

Buca'nın Kırıklar Mahallesi'nde yöre halkının geçim kaynağı olan zeytin ve tarım arazilerine çok yakın bir mesafede özel bir şirket tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı mücadele sürüyor.

Buca Belediyesi, Buca Kırıklar Mahallesi'nde açılmak istenen maden ocağı ve kırma eleme tesisine karşı yöre halkıyla birlikte davasını sürdürüyor. Belediye açtığı davada; bölgede yapılması planlanan II-A Grubu Maden (kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisinin çevresel olumsuz etkilerinin bölgedeki halkın sağlığı ve doğal çevre üzerinde olumsuz etkileri olacağını, etkilenecek alanın 25 hektarın üzerinde olması ve proje alanının 300 metre mesafede ekili tarım alanı ve zeytinliklerin olması nedeniyle ÇED raporu gerekli olduğu iddiasını sunmuştu. Tesisin Buca Kırıklar Mahallesi'ne çok yakın mesafede olduğu, dinamitle patlatma yapılacak sahadan kopacak olan taşların köy halkı için yaşamsal tehlike oluşturacağının da belirtildiği dava dosyasını değerlendiren 3. İdare Mahkemesi 'ÇED Raporu gerekli değildir' kararını iptal etti. Belediyenin taş ocağı ruhsatının iptali için açtığı dava için ise 1. İdare Mahkemesi bilirkişi heyeti atadı. Heyet bölgedeki incelemesini yaparken, şimdi gözler hazırlanacak rapora çevrildi.

“Bizlerin hayatından değerli mi?”

Köylerinin bin 700 metre yakınında yapılması istenen taş ocağını istemediklerini vurgulayan vatandaşlar, "Yaşam alanımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz buraya taş ocağı yapılmasını istemiyoruz. Çoğumuz zeytincilik ve tarım ile geçimimizi sağlıyoruz. Köyümüz temiz havası ve doğal güzellikleriyle kentin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Bu ocak açılırsa hem geçim kaynağımızdan, hem de temiz havamızdan olacağız. Patlatacakları dinamitler hayatımızı tehlikeye sokacak. Maden doğadan ve bizlerin hayatından değerli mi?” diye konuştu.